Versuchte Entführung nahe der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca

Beamte der Nationalpolizei haben in Palma de Mallorca einen 40 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll in der Nacht von Donnerstag (3.10.) auf Freitag (4.10.) versucht haben, nahe der Plaça d'Espanya eine junge Frau zu entführen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr morgens im Carrer Eusebio Estada. Die junge Frau befand sich auf dem Nach-Hause-Weg, als der mutmaßliche Täter aus einem Lieferwagen ausstieg und versuchte, sie am Arm in das Fahrzeug zu ziehen. Das 20 Jahre alte Opfer versuchte, sich loszureißen und schrie nach Hilfe. Eine andere Frau eilte ihr zur Hilfe. So konnte sich das Opfer von dem mutmaßlichen Täter losreißen. Der Mann ergriff die Flucht.

Wenige Stunden nach dem Vorfall gelang es den Polizeibeamten, den mutmaßlichen Täter festzunehmen. Die Beamten bestätigten, dass der Mann seinem Opfer zum ersten Mal begegnet war. /sw