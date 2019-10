65-Jähriger stirbt bei Brand in Wohnhaus in Moscari

Für das 65 Jahre alte Opfer kam bei dem Brand in dem Wohnhaus in Moscari jede Hilfe zu spät.

Ein 65 Jahre alter Belgier ist am Samstag (5.10.) bei einem Brand in seinem Wohnhaus im Carrer España des Ortes Moscari in der Nähe von Inca auf Mallorca gestorben.

Der Mann hatte in seiner Wohnung zahlreiche Möbelstücke gesammelt, die begünstigt hatten, dass sich das Feuer in der Wohnung schnell weiter ausbreitete.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, stand die Wohnung des Mannes komplett in Flammen. Ausgerückt waren sowohl die Feuerwehr von Inca wie auch die von Alcúdia sowie Beamte der Guardia Civil und der Ortspolizei.

Die Beamten der Guardia Civil untersuchen nun die Gründe für den Ausbruch des Feuers, das Nachbarn entdeckt hatten. /sw