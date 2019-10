16-Jähriger bei Motorradunfall auf Mallorca schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer auf Mallorca ist am Sonntag (6.10.) bei einem Unfall in Santa Maria schwer verletzt worden. Der Jugendliche war anscheinend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und prallte gegen eine Mauer. Ein Rettungswagen brachte ihn mit schweren Oberkörperverletzungen ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.05 Uhr im Carrer Boronia de Terrades. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 40 Kilometer pro Stunde. Ersten Berichten zufolge war der Jugendliche eher mit 70 Kilometern pro Stunde unterwegs. /tg