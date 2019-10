Der süße Jahrmarkt lockte Familien nach Esporles

Das Bergdorf Esporles in der Tramuntana auf Mallorca hat am Sonntag (7.10.) wieder den Zuckerbäcker-Jahrmarkt "Fira Dolça" ausgerichtet. Die Gassen füllten sich mit Buden und Verkaufstischen, an denen sowohl Konditor-Profis als auch viele Amateure oder Familien ihre Künste im Herstellen von Desserts, süßen Teilchen und anderen Schleckereien ausstellten und verkauften.

Die "Fira Dolça" gibt es seit 15 Jahren und ist vor allem bei Familien beliebt. In diesem Jahr gab es auch glutenfreie Schleckereien zu kaufen. Eine Buchvorstellung - 'L'ensaïmada. L'espiral del plaer' (Die Ensaïmada. Die Spirale des Glücks) von Tomàs Vibot - rundete das Programm ab. /tg