Thomas Cook-Pleite: Operation Matterhorn auf Mallorca abgeschlossen

Die Operation Matterhorn, die größte Rückholaktion britischer Bürger aus dem Ausland seit Ende des Zweiten Weltkriegs, ist zumindest auf Mallorca abgeschlossen. Die letzten britischen Urlauber, die nach der Thomas Cook-Pleite auf Mallorca festsaßen, hoben am Sonntag (6.10.) um 13.30 Uhr mit einem von der britischen Regierung gecharterten Flieger in Palma de Mallorca in Richtung Manchester ab.

In den vergangenen Wochen waren 35 Flüge von Palma nach Großbritannien gestartet, um insgesamt 7.562 Passagiere zu transportieren. Der Direktor des Flughafens Palma, José Antonio Álvarez, zog eine positive Bilanz. Die Koordination und der Informationsfluss während der Operation bezeichnete er als "exzellent". /tg