Guardia Civil nimmt 18 mutmaßliche Rolexbanden-Mitglieder fest

Während der Monate August und September ist die Guardia Civil auf den Balearen verstärkt gegen Mitglieder der sogenannten Rolex-Banden vorgegangen. Dabei wurden drei Verdächtige auf Mallorca und 15 auf Ibiza festgenommen.

In Santa Ponça wurde ein Mann im Alter von 25 Jahren festgenommen, nachdem er einem Mann eine Uhr im Wert von 20.000 Euro vom Handgelenk gerissen hatte. In Calvià nahmen die Beamten der Guardia Civil einen Italiener fest. Er hatte versucht, einem Touristen die Uhr vom Handgelenk zu reißen. Auf Ibiza wurden die meisten Diebe an der Playa de Bossa und Sant Antoni gefasst.

