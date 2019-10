Das perfekte Wetter, um barfuß am Strand zu laufen

So einladend sieht das Wetter in Port d'Andratx aus.

So einladend sieht das Wetter in Port d'Andratx aus. Foto: MZ-Livecams

Sonniges, warmes und überwiegend trockenes Herbstwetter vergoldet den Aufenthalt auf der Insel Mallorca diese Tage. Der Nordwind, der am Vortag noch für hohe Wellen und so manche frische Böe gesorgt hatte, dreht im Laufe des Dienstags (8.10.) auf südliche Richtungen und verliert an Kraft. Der Himmel reißt auf und lässt die Sonne durch.

Die leistet volle Arbeit und erwärmt die Insel tagsüber auf 26 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla, auf 25 Grad in Felanitx und Portocolom und immerhin auf 23 Grad in Berglagen wie Escorca. Nachts kühlt es sich auf Werte um die 14 Grad ab, in den Bergen werden es 10 Grad.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Perfektes Wander- und Barfuß-am-Strand-Spaziergeh-Wetter auch am Mittwoch (9.10.). Es wird noch etwas wärmer: 26 Grad in der Balearen-Hauptstadt und bis zu 28 Grad in der Inselmitte. Es bleibt heiter bis wolkig. Schauer sind unwahrscheinlich aber möglich.

Auch gegen Ende der Woche soll es überwiegend trocken, sonnig und warm bleiben. Vereinzelte Schauer sind nicht auszuschließen. /tg