Nach Thomas Cook-Pleite: Mallorca rührt die Werbetrommel

Mit einer zusätzlichen Million Euro will der Inselrat Mallorca Urlauber anlocken, um die Thomas Cook-Pleite auszugleichen. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket stellte Inselratspräsidentin Catalina Cladera am Montag (7.10.) vor.

Zunächst werde man rund 250.000 Euro in Online-Marketing und Teilnahme an internationalen Veranstaltungen investieren, hieß es. Dabei handele es sich um Maßnahmen, die größtenteils noch im Oktober durchgeführt werden würden.

750.000 Euro fließen in eine Kampagne, um Mallorca als Marke zu verkaufen. Dabei richte man sich speziell an den britischen, deutschen, skandinavischen und spanischen Markt - also diejenigen Länder und Regionen, aus denen am meisten Urlauber nach Mallorca kommen. In jede dieser Regionen fließen jeweils 150.000 Euro in die dortige Image-Kampagne. Die übrigen 150.000 Euro werden in kleinere Kampagnen investiert, mit denen man Urlauber aus den Benelux-Staaten, der Schweiz und Russland anlocken will. /tg