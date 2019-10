So gedachte Mallorca der tödlichen Regenflut vor einem Jahr

Ein Jahr nach der tödlichen Unwetterkatastrophe auf Mallorca haben die Insulaner am Mittwochabend (9.10.) in Sant Llorenç den Opfern der Flutwelle gedacht. Nach einer kurzen Ansprache des Bürgermeisters Mateu Puigrós ließen die Anwohner 13 weiße Luftballons in die Luft steigen. 13 Menschen hatten in den Fluten ihr Leben verloren.

Der symbolische Akt sollte nicht nur an die Opfer erinnern, sondern war auch all jenen gewidmet, die während und nach der Katastrophe beim Aufräumen, Trösten und Aufbauen halfen. Nach der Gendenkveranstaltung lud der Bischof von Mallorca Sebastiá Taltavull zu einer Messe in die Dorfkirche des Ortes. /tg