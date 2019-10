Mallorca trauert um Psicobloc-Legende Miquel Riera

Kletterer und der ganzen Welt trauern um Miquel Riera. Der Mallorquiner, den viele für den eigentlichen Begründer des Psicobloc-Kletterns halten, ist am Mittwoch (9.10.) an einer schweren Krankheit gestorben. Der in Palma de Mallorca geborene Sportler galt als einer der besten Kletterer und zumindest als Mitgegründer der Disziplin, bei der ohne Sicherung über dem Wasser geklettert wird, genannt Psicoblock, Deep Water Soloing (DWS) oder Free-Solo-Klettern.

Video: So geht Psicobloc-Klettern auf Mallorca

Psicobloc-Kletterer sind meist ohne Seile oder Haken unterwegs. Das Wasser unter ihnen bildet das einzige Sicherheitsnetz. Von Miquel Riera stammt der Satz: "Es gibt nur zwei Wege: nach oben oder nach unten." Die Trauerfeier findet am Donnerstag (10.10.) von 17 bis 20 Uhr auf dem Friedhof von Sóller statt. /tg