Roter Blitz kracht gegen Auto in Palma de Mallorca

Der Zug nach Sóller hatte einen Unfall in Palma de Mallorca. Der sogenannte Rote Blitz krachte auf der Kreuzung der Straßen Jaume Balmes und d'Eusebi Estada in ein Auto, das über die Bahnschienen fuhr. Der Zug konnte nicht ausweichen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Allerdings musste die Straßen Jaume Balmes gesperrt werden, was zu einem Rückstau an Autos führte.

Erst am 23.9. hatte die Bimmelbahn einen Unfall mit einer Autofahrerin aus Deutschland.