Das letzte schöne Sommerwochenende auf Mallorca?

Ja, es ist eigentlich schon Herbst. Doch der Wettergott auf Mallorca hat davon noch nicht viel mitbekommen. Die Vorhersage für das Wochenende ist, gelinde gesagt, bombastisch. Doch das sommerliche Wetter könnte zum Wochenbeginn schon vorbei sein.

Am Samstag (12.10.) gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen in Sa Pobla bei 28 Grad, 27 Grad in Palma de Mallorca und 25 Grad an der Ostküste um Felanitx. In der Nacht kühlt es auf bis zu 17 Grad ab.

Bei den Temperaturen ist ein Sprung ins Meer an der Playa de Palma drin. 26 Grad misst dort das Wasser.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Der Sonntag startet bewölkt und neblig. Am Vormittag verzieht sich der Nebel und die Sonne kommt raus. Es wird noch einen Ticken wärmer und in einigen Orten wird die 30-Grad-Marke geknackt. Die Marathonläufer in Palma de Mallorca sollten viel trinken.

Auch der Montag wird nochmal schön. Am Dienstag wird es dann frisch. Ein kleiner Temperatursturz von 31 auf 23 Grad ist dann zu erwarten. Die Temperaturen sollen sich an den Folgetagen um die 25 Grad einpegeln. /rp