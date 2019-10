Zwölfjährige stürzt beim Wandern auf Mallorca drei Meter in die Tiefe

Ein zwölfjähriges Mädchen liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, nachdem es bei einem Wanderausflug mit den Eltern am Donnerstag (10.10.) drei Meter in die Tiefe gestürzt war. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr in der Nähe der Höhle Cueva de sa Cometa des Morts im Gemeindegebiet von Escorca.

Die Feuerwehr Mallorca schickte die Bergwacht. Ein Krankenwagen brachte die Zwölfjährige in die Klinik. Über den Unfallhergang wurden zunächst keine Einzelheiten bekannt. /tg