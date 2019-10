800 Menschen demonstrieren in Palma für die Einheit Spaniens

Der 12. Oktober ist der spanische Nationalfeiertag, bei dem die Einheit des Landes sowie der spanischsprachigen Welt gefeiert wird. Auch weil es ja in Spanien selbst mit der Einheit nicht allzu weit her ist, sind nur rund 800 Menschen zu einer Demonstration für ein vereintes Spanien in Palma de Mallorca erschienen. Die Kundgebung startete an der Plaça d'Espanya und führte durch die Innenstadt. Die Teilnehmer sangen die spanische Hymne - die allerdings keinen Text hat - und ließen die Sicherheitskräfte des Landes hochleben. Die erste Reihe der Demo trug ein Banner mit der Aufschrift "Unidos por España" (vereint für Spanien).

Ganz vorne mit dabei im Demonstrationszug waren führende Vertreter der rechtsextremen Partei Vox auf den Inseln, darunter etwa der Parlamentsabgeordnete Jorge Campos, die Abgeordnete Idoia Ribas, der Inselratssprecher von Vox, Pedro Bestard, sowie der Kandidat von Vox für den spanischen Kongress bei den erneuten Wahlen am 10. November, Antonio Salvá.

Der Demonstrationszug kam auch direkt am Informationsstand der Assemblea Sobiranista im Carrer Sant Miquel vorbei, die dort jeden Samstag für die Unabhängigkeit der Balearen von Spanien sowie die Freilassung der in Haft sitzenden katalanischen Politiker Kampagne macht. Außer dass die Parteimitglieder von Vox den Aktivisten den gesenkten Daumen zeigten, blieb es diesmal ruhig. Bei der Kundgebung im Jahr 2017 zerstörten Verfechter der Einheit Spaniens das Infozelt der Unabhängigkeitsbefürworter.

Mit dem spanischen Nationalfeiertag wird der Landung von Christoph Kolumbus am 12. Oktober 1492 in Amerika gedacht. /jk