Passant findet Leiche im Meer bei Portopetro

Am Fundort der Leiche in Portopetro. Foto: DM

Die Guardia Civil untersucht derzeit die Umstände eines Leichenfundes in Portopetro an der Südostküste von Mallorca. Der Tote wurde am Sonntagvormittag (13.10.) mit einer Kopfverletzung aufgefunden. Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" schreibt, trieb der Mann am Strand im Meer. Ein Passant fand den Toten. Vorrangig ist nun zu klären, woher die Kopfverletzung des Mannes stammt und ob sie zum Tod geführt hat.

Nach ersten Ermittlungen lebte der Mann seit einiger Zeit in einer Hütte am Strand, die ihm allerdings nicht gehörte. Der Eigentümer hatte laut Informationen des "Diario de Mallorca" bereits mehrfach den Obdachlosen erfolglos gebeten, die Hütte zu verlassen.