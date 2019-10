Katalanische Separatistenführer wegen Aufruhr verurteilt

Nach Bekanntwerden des Urteils IM im Prozess gegen die katalanischen Separatistenführer werden in Katalonien massive Proteste erwartet. Bereits am Montagvormittag (14.10.) blockierten erste Demonstrationen wichtige Hauptstraßen in Barcelona. Auch auf Mallorca sind Proteste geplant.



Neun der zwölf Angeklagten im Prozess gegen die katalanischen Separatistenführer wurden am Montag (14.10.) vom obersten spanischen Gericht wegen Aufruhrs zu Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren verurteilt. Am härtesten ist dabei das Urteil für den Vorsitzenden der linken Partei Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, der in der ehemaligen Regierung von Carles Puigdemont Wirtschaftsminister und Vizepremier war. Neben Aufruhrs wurde er auch wegen Veruntreuung verurteilt.



Die Ex-Minister Minister Raül Romeva, Jordi Turull und Dolors Bassa erhalten jeweils zwölf Jahre Haft. Die Expräsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell wurde zu 11 Jahren und sechs Monaten verurteilt. Joaquim Forn und Josep Rull, ebenfalls Ex-Minister der Regierung Puigdemont, erhielten zehn Jahre und sechs Monate.



Seguirem lluitant per la vostra llibertat.

Die Anführer der zivilen Organisationen ANC und Omnium Cultural,und, müssen neun Jahre hinter Gitter. Alle zu Haftstrafen Verurteilten dürfen während ihrer Zeit im Gefängnis. Einige der Politiker waren bei den Spanienwahlen im April ins Parlament und in den Senat gewählt worden.Drei der Angeklagten erhielten Geldstrafen. Die Ex-Ministerundwurden zu zehn Monaten mit Tagessätzen von je 200 Euro verurteilt. Zudem dürfen sie ein Jahr und acht Monate kein politisches Amt bekleiden. Ihnen wirdzur Last gelegt.Das Gericht blieb damitdie die Angeklagten wegen des Delikts der Rebellionschicken wollte. DieDie katalanische Regionalregierung unter Carles Puigdemont hatte amein inoffizielles Referendum zur Unabhängigkeit der Region im Nordosten des Landes veranstaltet. Rund einen Monat später hatte die Regierung die Unabhängigkeit ausgerufen Der Prozess gegen die Separatistenführer hatgedauert,wurden gehört, darunter der ehemalige spanische Premierminister,Die Balearen-Regierung rief in Palma de Mallorca dazu auf, das Urteil der unabhängigen Justiz zu respektieren. "Politischer Dialog und Verständigung" zwischen den Regierungen in Madrid und Barcelona würden das Land "gesellschaftlich, politische und territorial" weiterbringen.Der Junior-Koalitionspartner der Baleren-Regierung,, veröffentlichte auf Twitter einemit den Verurteilten: "Wir werden weiter für Eure Freiheit kämpfen. Wir werden weiter für die Demokratie kämpfen.Aus Protest gegen das Urteil wird es aufin verschiedenen Orten zu spontanenkommen. Für Montagabend (14.10., 20 Uhr) wurden nicht nur auf dem Rathaus inde Mallorca, sondern auch in(Rathausplatz),(Sa Bassa),(vor dem Theater),(Rathausplatz),(vor dem Rathaus),(Rathaus) und(Plaça Major) angemeldet. Neben den angemeldeten Demonstrationen wird es vermutlich auch in anderen Orten zu Protestkundgebungen kommen.Der aktuelle katalanische Ministerpräsident Quim Torra kritisierte das Urteil als "ungerecht und undemokratisch" und verlangte ein Treffen mit dem spanischen Premierminister Pedro Sánchez. Dieser stellte gegen Mittag klar, dass man nicht erwäge, die Verurteilten zu begnadigen.Die konservative Opposition forderte die Regierung auf, sich klar von einer möglichen Begnadigung der Verurteilten zu distanzieren und für Ruhe und Ordnung in Bezug auf die angekündigten Proteste zu sorgen. Der balearische Regionalverband des Partido Popular (PP) teilte einen entsprechenden Tweet der Parteiführung in Madrid./pss /tg