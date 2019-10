Katalanische Separatistenführer wegen Aufruhrs verurteilt

Neun der zwölf Angeklagten müssen in Haft.

Das Urteil im Prozess gegen die katalanischen Separatistenführer ist gefällt. Neun der zwölf Angeklagten wurden am Montag (14.10.) vom obersten spanischen Gericht wegen Aufruhrs zu Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren verurteilt. Am härtesten ist dabei das Urteil für den Vorsitzenden der linken Partei Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, der in der ehemaligen Regierung von Carles Puigdemont Wirtschaftsminister und Vizepremier war. Neben Aufruhrs wurde er auch wegen Veruntreuung verurteilt.

Die Ex-Minister Minister Raül Romeva, Jordi Turull und Dolors Bassa erhalten jeweils zwölf Jahre Haft. Die Expräsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell wurde zu 11 Jahren und sechs Monaten verurteilt. Joaquim Forn und Josep Rull, ebenfalls Ex-Minister der Regierung Puigdemont, erhielten zehn Jahre und sechs Monate.



Keine politischen Ämter

Die Anführer der zivilen Organisationen ANC und Omnium Cultural, Jordi Sánchez und Jordi Cuixart, müssen neun Jahre hinter Gitter. Alle zu Haftstrafen Verurteilten dürfen während ihrer Zeit im Gefängnis keine politischen Ämter bekleiden. Einige der Politiker waren bei den Spanienwahlen im April ins Parlament und in den Senat gewählt worden.

Drei der Angeklagten erhielten Geldstrafen. Die Ex-Minister Santiago Vila, Meritxell Borras und Carles Mundó wurden zu zehn Monaten mit Tagessätzen von je 200 Euro verurteilt. Zudem dürfen sie ein Jahr und acht Monate kein politisches Amt bekleiden. Ihnen wird Ungehorsam zur Last gelegt.



Keine Rebellion

Das Gericht blieb damit unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die die Angeklagten wegen des Delikts der Rebellion bis zu 25 Jahre ins Gefängnis schicken wollte. Die private Nebenklage der rechtsradikalen Partei Vox hatte bis zu 72 Jahre Haft gefordert.

Die katalanische Regionalregierung unter Carles Puigdemont hatte am 1.10.2017 ein inoffizielles Referendum zur Unabhängigkeit der Region im Nordosten des Landes veranstaltet. Rund einen Monat später hatte die Regierung die Unabhängigkeit ausgerufen.

Der Prozess gegen die Separatistenführer hat vier Monate gedauert, über 400 Zeugen wurden gehört, darunter der ehemalige spanische Premierminister, Mariano Rajoy. /pss