Warm und wechselhaft auf Mallorca

Unglaublich aber wahr: Mallorca knackt Mitte Oktober noch einmal die 30 Grad-Grenze. Allerdings bleibt es nicht so stabil sommerlich wie in der vergangenen Woche. Einzelne Schauer und mitunter heftiger Wind erwarten die Insel.

Der Montag (14.10.) beginnt wie ein Tag im Spätsommer: Nach etwas Frühnebel erwarten die Insel ein fast wolkenloser Himmel und strahlende Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen sind Rekordverdächtig. In Palma de Mallorca sollen es bis zu 30 Grad werden, in Sa Pobla erwarten die Meteorologen vom spanischen Wetteramt Aemet sogar 32 Grad. Selbst im hoch gelegenen Kloster Lluc werden es noch einmal 28 Grad.

Gegen Abend schlägt das Wetter dann allerdings eine kleine Kapriole. Es kann zu einzelnen Schauern kommen, die örtlich auch heftig ausfallen können. Der Wind frischt auf. Nachts kühlt es sich inselweit auf Werte um die 16 oder 17 Grad ab. Gegen Abend schlägt das Wetter Montagnachmittag kann es allerdings zu örtlichen Schauern kommen.

Der Dienstag beginnt dann deutlich kühler. Statt der 30 Grad vom Vortag werden es in Palma de Mallorca nur noch 25 Grad. In Sa Pobla stürzen die Höchstwerte von 32 auf 24 Grad. Die vereinzelten Schauer gehen am Dienstagvormittag (15.10.) weiter. Dabei kann es ortsweise richtig schütten und heftige Windböen fegen von Westen her über die Insel. Eine Wetterwarnung wurde vorerst nicht ausgegeben. Am Nachmittag verschwinden die Wolken und die Wetterlage stabilisiert sich.

Gegen Mitte der Woche soll es überwiegend trocken bleiben. Tagsüber bleibt es warm, nachts kann es sich ortsweise deutlicher abkühlen.