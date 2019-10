Polizei nimmt Randalierer nach Wutanfall am Paseo Marítimo fest

In einem Wutausbruch nach einem Beziehungsstreit hat ein junger Mann am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca mehrere Autos sowie Tische und Stühle einiger Restaurants demoliert. Schließlich musste die spanische Nationalpolizei einschreiten und den Randalierer festnehmen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag (13.10.) im Carrer Monsenyor Palma an Palmas Ausgehmeile an der Küstenpromenade. Nach einem Streit mit seiner Freundin rastete der Mann aus und begann mit Stühlen und Tischen zu werfen. Anschließend zerbrach er rund ein Dutzend Rückspiegel an parkenden Autos.

Augenzeugen riefen die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest und leiteten Ermittlungen wegen möglicher Gewalt gegen die Partnerin des Mannes ein. /tg