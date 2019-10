Drogenrazzia: Nationalpolizei durchsucht zehn Wohnungen

Eine groß angelegte Drogenrazzia auf Mallorca hat die Nationalpolizei am Mittwoch (16.10.) gestartet. Mindestens zehn Wohnungen wurden durchsucht, neun davon in der Barackensiedlung Son Banya in der Nähe vom Flughafen und eine weitere in Palmas Stadtviertel Rafal Vell.

An der Operation nahmen rund 50 Beamte unterschiedlicher Einheiten teil, erklärte die Nationalpolizei. Die Operation mit dem Namen "Madagascar" richte sich gegen den Drogen-Clan "Jesusa". Dabei seien Marihuana, Kokain, Haschisch und größere Mengen Bargeld beschlagnahmt worden. /tg