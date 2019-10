So wird das Herbstwetter auf Mallorca

Herbstliches Wanderwetter herrscht auf Mallorca. Die Temperaturen liegen niedriger als in der spätsommerlichen Vorwoche, aber der Himmel bleibt heiter bis wolkig. Die Sonne wärmt die Insel nach dem Temperatursturz wieder etwas auf. Nachts wird es allerdings frisch.

Der Mittwoch (16.10.) bleibt trocken. Der Wind weht aus südwestlichen Richtungen. Am Tag steigen die Temperaturen auf 25 Grad in Palma und Portocolom. 26 Grad werden es in Sa Pobla und anderen Orten der Inselmitte. Nachts kühlt es sich auf 12 Grad (Palma), 13 Grad (Sa Pobla) ab. In den Bergen sinken die Nachttemperaturen auf unter 10 Grad.

Am Donnerstag (17.10.) bleibt die Wetterlage stabil. Der Südwestwind frischt etwas auf. Insgesamt wird es etwas wärmer. In Sa Pobla werden tagsüber 27 Grad erreicht.

Am Freitag (18.10.) kann es zu einzelnen Schauern kommen. Insgesamt bleibt der Himmel aber heiter bis leicht bewölkt. Es bleibt mild. Der Wind dreht auf westliche Richtungen.