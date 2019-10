Schüler auf Mallorca stößt Lehrerin Treppe hinunter

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben in einem Fall eines gewaltsamen Schülers eingegriffen, der seine Lehrerin die Treppe hinunter gestoßen hat. Da es sich bei dem Angreifer um einen Jungen unter 14 Jahren handelt, bleibt die Tat für ihn strafrechtlich folgenlos.

Zu dem Übergriff kam es laut einer Pressemitteilung der Polizei am Mittwoch (16.10.) an einer Schule in Palmas Viertel Son Cladera. Nachdem der Schüler die Lehrerin im Unterricht heftig beleidigt hatte, sollte er diese zum Schuldirektor begleiten. Auf dem Weg dorthin stieß er sie laut der Presemitteilung die Treppe hinunter und trat sie mehrfach.

Im Anschluss kam es zu weiteren Übergriffen, der Schüler trat eine Tür ein und warf einen Tisch um, bevor er einen Zusammenbruch erlitt. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. /ff