Wetterdienst warnt vor drohendem Unwetter auf Mallorca

Son Vida am Donnerstag. Foto: MZ-Livecam

Der spanische Wetterdienst warnt vor einem möglichen größeren Unwetter, das Mallorca zu Beginn der kommenden Woche treffen könnte. Die Vorhersage sei - wie allgemein bei Langzeitprognosen - zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr unsicher, aber das Informationssystem für besondere atmosphärische Phänomene gebe erste Hinweise auf Starkregen und Gewitter am Dienstag, hieß es bei Aemet am Donnerstag.

Das Wochenende beginnt erstmal herbstlich schön: Nach einem Sonne-Wolken-Mix am Freitag (18.10.) bei Höchsttemperaturen zwischen 26 und 28 Grad auf Mallorca und Tiefstwerten in der Nacht von 14 Grad kann es am Samstag ortsweise regnen. Die Temperaturen bleiben zunächst stabil.

Am Sonntag steigt dann im Laufe des Tages die Regenwahrscheinlichkeit, ortsweise kann es Gewitter geben. Die Temperaturen gehen leicht zurück. Zu Wochenbeginn dann muss sich Mallorca auf intensive Regenfälle einstellen, möglich sind Starkregen und Gewitter.