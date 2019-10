Weiteres Flüchtlingsboot auf Mallorca angekommen

Ein weiteres Flüchtlingsboot hat am Samstag (19.10.) Mallorca erreicht. Die Polizei hat zwei Personen festgenommen. Es ist das sechste Boot in den vergangenen Tagen, das auf den Balearen ankommt.

Das Schiff erreichte in den frühen Morgenstunden die Cala en Tugores. Das eigens auf Cabrera südöstlich von Mallorca eingerichteten Radarsystem hat es entdeckt. Die Polizei konnte zwei Insassen festnehmen und sucht nun nach weiteren.

Seit Jahresbeginn hatten bereits 345 Flüchtlinge in 30 Booten die Balearen erreicht. Die Zahl hat zugenommen: 2017 kamen 277 Flüchtlinge in 23 Booten auf den Balearen an, 2018 waren es 199 in 17 Booten.