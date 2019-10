Mallorca bereitet sich auf das Unwetter vor

Ein paar Wolken am Himmel, aber noch kein Unwetter.

Bislang ist von dem angekündigten Unwetter auf Mallorca noch wenig zu sehen. Am Sonntagmittag (20.10.) ziehen zwar ein paar graue Wolken am Himmel vorbei, doch auch die Sonne lugt dann und wann dahinter hervor. Das soll sich am Abend ändern.

Bis 15 Uhr hat der spanische Wetterdienst Aemet in der Tramuntana die Warnstufe Gelb wegen Sturmböen ausgegeben. Diese sollen bis zu 80 km/h schnell wehen. Ab 18 Uhr gilt dann Warnstufe Gelb auf der ganzen Insel. Dann soll Starkregen einsetzen. Aemet rechnet mit 20 Millimeter Niederschlag pro Stunde. Dazu kann es Gewitter geben. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 25 Grad, nachts um die 20 Grad.

Am Montag soll ein sogenannter Medicane die Insel erreichen. Das ist ein tropensturm-ähnliches Sturmtief, das vermehrt im Mittelmeerraum auftritt. Dieser sorgt für sinkende Temperaturen. Tagsüber zeigt der Balken im Thermometer dann nur noch 21 Grad an, nacht geht er auf 15 Grad herunter.

Den ganzen Tag und bis Dienstagmittag gilt Warnstufe Gelb auf der ganzen Insel wegen Starkregens. Besonders am Morgen und Abend können die Niederschläge heftig ausfallen.

Auch danach kann es weiter starke Regenfälle geben. Weitere Warnstufen dürften folgen. Mit Sonnenstunden ist in dieser Woche nicht zu rechnen. /rp