Acht Fälle von Rauchvergiftung bei Wohnungsbrand in Palma de Mallorca

In Folge eines Brandes in einem Wohngebäude in Palma de Mallorca mussten acht Personen wegen Rauchvergiftung ärztlich versorgt werden.

Das Feuer war am Montagnachmittag (21.10.) in einem Gebäude im Carrer Aragón ausgebrochen. Der Brand hatte nach ersten Informationen seinenUrsprung in einem Zählerkasten, der Rauch verbreitete sich schnell über das Treppenhaus. Sieben Anwohner und ein Feuerwehrmann erlitten eine Rauchverletzung. /ff