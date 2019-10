Ergiebige Regenfälle auf Mallorca - Warnstufe Orange bis Mittwoch

Regenfälle in 24 Stunden bis Dienstagmorgen in Litern pro Quadratmeter.

Regenfälle in 24 Stunden bis Dienstagmorgen in Litern pro Quadratmeter. Foto: Aemet

Nach einer regenreichen Nacht auf Mallorca gilt auch am Dienstag (22.10.) und am Mittwochmorgen (23.10.) Warnstufe Orange wegen Starkregens und Gewittern. Der spanische Wetterdienst behält die Warnstufe derzeit auf der gesamten Insel bis zum Mittwoch um 7 Uhr bei, erst ab dann gilt Entwarnung. An der Nord- und Nordostküste gilt zudem Warnstufe Gelb wegen starker Windböen.

In der Nacht auf Dienstag wurden auf der gesamten Insel ergiebige Regenfälle registriert. Spitzenreiter war die Gemeinde Santa Maria nordöstlich von Palma de Mallorca mit 70 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. An der Küste von Llucmajor waren es bis zu 60 Liter. Zwischenfälle wie Überschwemmungen wurden nicht gemeldet.

Hintergrund: Das bedeuten die Warnstufen

Immer wieder mit Starkregen muss auch am Dienstag gerechnet werden, der Himmel bleibt grau. Prognostiziert sind bis zu 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde sowie bis zu 100 Liter im Zeitraum von zwölf Stunden. Der Wind erreicht laut Prognose Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 26 Grad in Felanitx und 22 Grad in der Tramuntana. Nachts bleibt es bei Tiefstwerten von 16 Grad in Palma de Mallorca mild.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Mittwoch geht es erstmal genaus weiter. Die Höchsttemperaturen gehen aber deutlich zurück, erreicht werden in Palma de Mallorca maximal 20 Grad, in der Tramuntana 17 Grad. Nachts sinken die Werte bis auf 15 Grad, im Gebirge unter die Marke von 10 Grad. Mit Sonnenstunden ist in dieser Woche kaum zu rechnen. /rp/ff