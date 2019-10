Gewitter über Mallorca behindert Flugverkehr an Palmas Airport

Das Gewitter auf Mallorca hat am späten Dienstagabend (22.10.) auf Palmas Flughafen den Flugverkehr massiv beeinträchtigt. Alle Flugzeuge auf Son Sant Joan müssten am Boden bleiben, erklärte die Vereinigung der spanischen Piloten per Twitter zunächst gegen 20.30 Uhr. Kurz darauf hieß es in dem sozialen Netzwerk, dass doch einzelne Flugzeuge starteten, allerdings mit erweitertem Zeitabstand, zudem werde die Gewitterfront umflogen. Passagiere müssten sich in Geduld üben, heißt es unter dem Hashtag #SafetyFirst.





Aterriza algún vuelo en Palma, mientras que otro frustra. Se ha producido algún despegue que enseguida ha virado para evitar tormentas. En Ibiza ha aterrizado también algún vuelo. Esperemos que progresivamente la situación meteorológica vaya mejorando. Toca tener mucha paciencia. pic.twitter.com/RHVFLtwD00 — Controladores Aéreos ???? (@controladores) October 22, 2019

Windhose auf Ibiza

Intensive Regenfälle

Die Warnstufe Orange wegenauf Mallorca gilt bereits seit Dienstag. Der spanische Wetterdienst behält die Warnstufe derzeit auf der gesamten Insel bis zum Mittwoch um 7 Uhr bei, erst ab dann gilt Entwarnung. An der Nord- und Nordostküste gilt zudemBevor die Gewitterfront am Dienstagabend aus südlichen Richtungen Mallorca erreichte, war tagsüber vor allem die Nachbarinselbetroffen. Dort wurden drei Personen durch eine Windhose verletzt. Der "cap de fiblo" riss eine Hütte in der Gemeinde Sant Antoni mit sich, in der sich drei Bauarbeiter befanden. Die Männer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auf Ibiza wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde registriert.Auf Mallorca kam es bis zum Dienstagabend zu 36 Zwischenfällen, etwa durch umgestürzte Bäume. In der Nacht auf Dienstag wurden auf der gesamten Insel ergiebige Regenfälle registriert. Spitzenreiter war die Gemeinde Santa Maria nordöstlich von Palma de Mallorca mitinnerhalb von 24 Stunden, bis zum Abend stieg die Regenmenge auf 79 Liter. Weitere Werte: Palma und Llucmajor 71 Liter, Serra d'Alfàbia 58 Liter, Binissalem 54 Liter. Möglich sind laut Aemet bis zu 150 Liter.Immer wieder mit Starkregen muss auch amgerechnet werden, der Himmel bleibt grau. Prognostiziert sind bis zuinnerhalb einer Stunde sowie bis zu. Der Wind erreicht laut Prognose Geschwindigkeiten von bis zu. Diesteigen tagsüber auf bis zu 26 Grad in Felanitx und 22 Grad in der Tramuntana . Nachts bleibt es bei Tiefstwerten von 16 Grad in Palma de Mallorca mild.Amgeht es erstmal genauso weiter. Die Höchsttemperaturen gehen aber deutlich zurück, erreicht werden in Palma de Mallorca maximal 20 Grad, in der Tramuntana 17 Grad. Nachts sinken die Werte bis auf 15 Grad, im Gebirge unter die Marke von 10 Grad. Mit Sonnenstunden ist in dieser Woche kaum zu rechnen. /rp/ff