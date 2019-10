So bereitet sich der Flughafen Mallorca auf den Brexit vor

Kommt der Brexit nun oder nicht? Und wenn ja, wann? Das kann derzeit niemand sagen. Aber es gibt für den Flughafen auf Mallorca bereits Szenarien, was passiert, wenn Großbritannien aus der EU austritt. Die wichtigste betrifft den Ausgang aus dem Gebäude. Son Sant Joan wird nach dem Vorbild Brüssel ein Flughafen mit nur noch einem Ausgang nach der Gepäckabholung werden. Derzeit gibt es vier Ausgänge. In dem künftig einzigen Ausgang werden die Ankommenden in EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger getrennt. Durch den letzteren werden dann die Bürger Großbritanniens gehen müssen.

Und das könnte eng werden, denn im Jahr 2018 beispielsweise empfing Son Sant Joan 5,4 Millionen Briten. Miguel Morey, der Chef der regionalen Zollbehörde, schätzte denn auch bei einer Veranstaltung in Palma, dass die Zahl der Nicht-EU-Bürger in Son Sant Joan sprunghaft um 400 Prozent ansteigen dürfte. "Wenn ich mir den Flughafen an einem Wochenende im August vorstelle, dürfte das Gefühl, in einer Sardinenbüchse eingesperrt zu sein, dagegen noch angenehm sein", sagte Morey.

Im Lauf der Zeit werde es sicher Nachbesserungen geben, aber derzeit gebe es keine andere Option. Es sei denn, man baue neue Terminals. Bei den Warenkontrollen werden man zumindest zu Beginn nicht die gewohnte Strenge an den Tag legen können, hieß es bei dem Gipfeltreffen weiter. /jk