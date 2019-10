Parkuhr-Knacker auf frischer Tat geschnappt

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben einen Mann festgenommen, der auf frischer Tat beim Knacken von Parkuhren in Palma de Mallorca ertappt worden ist.

Der 22-Jährige hatte sich am Mittwochabend (23.10.) mit einer Eisenstange an einem Automaten für Parktickets im Viertel Pere Garau zu schaffen gemacht, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dabei wurde er von Zivilbeamten beobachtet.

Die Polizisten schritten ein, identifizierten den Mann und nahmen ihn fest. Dabei habe er zunächst Widerstand geleistet. /ff