Nach dem Unwetter lässt sich auf Mallorca wieder die Sonne sehen

Sturm, Starkregen und Gewitter sind auf Mallorca vorbei. In den kommenden Tagen beruhigt sich das Inselwetter weiter. Das Wochenende soll sonnig bei angenehmen Temperaturen werden.

Am Freitag gibt es höchstens vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen. Die Höchsttemperaturen liegen inselweit bei 23 Grad. Die MZ-Redakteure sind sich nicht einig, ob man bei diesem Wetter noch baden kann. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma liegt jedenfalls bei 23 Grad.

In der Nacht wird es frisch: 11 Grad in Sa Pobla, 12 Grad in Palma de Mallorca, 14 Grad in Felanitx.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Das Wochenende startet schön mit Sonnenschein. Im Tagesverlauf soll der Himmel aber langsam zuziehen. Im Osten der Insel kann es zu Regenfällen kommen, die von Gewitter begleitet werden. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag.

Auch am Sonntag bleiben die Temperaturen konstant. Dafür wechseln sich tagsüber Sonne und Wolken ab. In den bewölkten Phasen sind ein paar Regentropfen drin.

In der kommenden Woche soll es am Montag Sonne geben und ab Dienstag Regen. /rp