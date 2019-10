Alaró genehmigt Landhotel-Projekt deutscher Investoren

Die Gemeinde Alaró hat eine endgültige Genehmigung für die Umwidmung des Landguts Bànyols zum Landhotel ausgestellt. Auch der Inselrat von Mallorca und das Tourismusministerium haben inzwischen ihren Segen gegeben, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (25.10.) berichtet.

Die deutschen Investoren hatten sich demnach Mitte 2018 mit Vertretern des Rathauses getroffen, um die Lizenzen auf den Weg zu bringen. Die Bauarbeiten auf dem Gelände zwischen dem Puig de Son Penyaflor und der Torre de Can Morante haben vor einigen Wochen begonnen. Geplant sind in dem Komplex 41 Zimmer, Pool, Terrassen und ein Spa. Laut "Diario de Mallorca" betrug der Kaufpreis für das rund 32.000 Quadratmeter große Grundstück etwa 3 Millionen Euro.

Das Landgut hatte eigentlich Vicenç Grande im Jahr 2005 erworben, der Immobilienunternehmer und Ex-Präsident von Real Mallorca ging aber pleite. Zwischendurch hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass auf dem Landgut eine Klinik für die Nachbehandlung von Patienten mit Schönheitsoperationen entstehen sollte, was aber dementiert wurde. Der Name des Landguts lässt auf seinen Ursprung in muslimischer Zeit schließen. /ff