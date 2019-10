Suche nach vermisstem Pärchen auf Mallorca wieder aufgenommen

Freiwillige der Protección Civil am Aussichtspunkt in Cala d'Or.

Freiwillige der Protección Civil am Aussichtspunkt in Cala d'Or. Foto: Vanessa Sánchez

Die Suche nach einem Pärchen, das am Mittwoch (23.10.) in der Cala Esmeralda in der Gemeinde Santanyí von einer Welle erfasst und ins Meer gespült worden sein soll, ist am Freitag wieder aufgenommen worden. Das hat die balearische Notrufzentrale mitgeteilt.

Unter anderem Einsatzkräfte einer Taucher-Einheit sowie eine Patrouille der Guardia Civil sind im Einsatz. Auch Beamte der Ortspolizei der Gemeinde sowie Freiwillige des Zivilschutzes der Gemeinden Santanyí, Binissalem, Montuïri, Muro und Vilafranca beteiligen sich an der Suche.

Nachdem eine Frau, die den Vorfall nach eigenen Angaben beobachtet hatte, am Mittwochabend (23.10.) die Rettungsleitstelle informierte, begannen die Beamten zunächst, mit einem Hubschrauber und mehreren Booten nach den verschwundenen zwei Personen zu suchen. Da das Meer zu diesem Zeitpunkt jedoch sehr aufgewühlt war und auch die Dunkelheit die Sucharbeiten erschwerte, mussten die Einsatzkräfte die Suchaktion noch vor Mitternacht beenden. Am Donnerstag (24.10.) ging es dann auf Hochtouren weiter, unter anderem mit einer Drohne.

Da die Ermittler davon ausgehen, dass es sich bei den beiden Vermissten um ausländischer Urlauber handelt, erkundigten sie sich auch bei den Hotels in der Gegend. Die Identität des Paares ist derzeit unklar.

Die vermissten Personen hatten sich am Mittwochabend (23.10.) offenbar an einem Aussichtspunkt an der Küste aufgehalten, als wohl eine Welle sie erfasste und ins Meer riss. /sw