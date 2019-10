Vermisste von Cala Esmeralda sollen Geschwister aus Ungarn sein

Beamte der Guardia Civil an der Stelle, wo die beiden Personen am Mittwoch (23.10.) ins Meer gerissen wurden.

Die Suche nach den beiden Personen, die am Mittwoch (23.10.) bei Cala Esmeralda in der Gemeinde Santanyí von einer Welle ins Meer gerissen wurde, ging am Freitag ergebnislos weiter. Dennoch gibt es erste Hinweise auf die Identität der Vermissten. Ein Hotel aus der Gegend meldete zwei Gäste als vermisst.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, handelt es sich um ein Geschwisterpaar aus Ungarn, eine 30-jährige Frau und ein 18-jähriger Mann. Die Beschreibung de beiden stimmt mit der von Ausgenzeugenberichten des Vorfalls überein. Die ermittelnde Guardia Civil wollte dennoch nicht definitiv bestätigen, dass es sich bei den Urlaubern um die gesuchten Personen handelt. /pss