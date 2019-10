Als vor zehn Jahren sieben Menschen bei einem Hauseinsturz auf Mallorca starben

Mallorca erinnert sich am Sonntag (27.10.) an einen folgenschweren Hauseinsturz vor genau zehn Jahren. Ein Wohngebäude in Palma de Mallorca stürzte damals ein und begrub sieben Personen unter den Trümmern, darunter auch ein deutsches Ehepaar.

Es war gegen Mitternacht, als das dreistöckige Gebäude mit dem Baujahr 1959 in sich zusammenfiel. Der Grund waren strukturelle Probleme - dabei war Wochen vorher noch ein Inspektor der Stadtverwaltung vorbeigekommen und hatte keine Hinweise auf die bevorstehende Katastrophe gefunden. Vermutet wird, dass ein zwischenzeitlicher Umbau in dem Gebäude nicht fachgemäß ausgeführt worden war. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden eingestellt.

Im ersten Stock wohnten Familien aus Kolumbien, hier wurden drei Todesopfer beklagt - die weiteren Familienangehörigen waren zum Unglückszeitpunkt nicht zu Hause. Im zweiten Stock wohnte eine mallorquinische Familie. Hier starben der Vater und eine 16-jährige Tochter. Die Mutter überlebte, die zweite Tochter war nicht zu Hause. Im dritten Stock wohnte das deutsche Ehepaar, zwei Senioren, auch sie kamen zu Tode.

Nach dem Unglück verschärfte die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca die Vorschriften zur Kontrolle alter Gebäude. Mitglieder der Anwohnervereinigung Som Serralta versammelten sich am Samstag (26.10.) um der Opfer zu gedenken. /ff