Gebäude in Palma de Mallorca zusammengestürzt

In der Straße Joan Miró Nummer 68 in Palma de Mallorca ist ein Gebäude eingestürzt. An dem Haus fanden gerade Renovierungsarbeiten statt, die den Zusammenbruch der Hausfront wohl ausgelöst hatten. Ein Arbeiter wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er quetschte sich mehrere Finger an seiner Hand.

Nachbar filmten zufälligerweise das Unglück. Das Haus steht seit Jahren leer. In den 70er- und 80er-Jahren war hier das damals bekannte Restaurant La Casita untergebracht. Die Polizei ermittelt, ob Vorschriften missachten wurden.

Zuletzt ist auf Palma de Mallorca ein Supermarkt eingestürzt