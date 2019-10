Rathaus von Alcúdia lässt Wasserqualität von Strand testen

Vertreibt wohl die meisten Badegäste: Schaum an einem Strandabschnitt in der Gemeinde Alcúdia.

Das Rathaus von Alcúdia im Norden von Mallorca hat veranlasst, dass am Corral den Bennàssar Wasserproben entnommen werden, nachdem Anwohner sich unter anderem über Gestank beschwert hatten. Domingo Bonnín, der in der Gemeinde für die Strände verantwortlich ist, merkte an, dass der Schaum und die bräunliche Verfärbung des Wassers nach Wetterphänomenen im Meer sehr wahrscheinlich auf natürliche Weise entstanden ist.

Auf die Beschwerden der Anwohner hin, haben technische Verantwortliche der Kläranlage den Zustand der zwei Pumpen des Antriebssystems überprüft. Das Ergebnis: Die Anlage funktioniere ohne Einschränkungen.

Dennoch beauftragte Bonnín eine Biologin, in dem Gebiet Wasserproben zu entnehmen und die Qualität des Wassers zu untersuchen.

Der Schaum im Meer komme durch aufgewühltes Wasser zustande, insbesondere wenn dieses eine hohe Konzentration an organischen Materialien (Proteinen, Lignin und Lipid) enthalte, die unter anderem durch den Algenwuchs auf hoher See zustande komme. Am Strand, wo die Wellen brechen, entstehe so Schaum.

Die Verantwortlichen des Rathauses wollten durch die Tests sicher gehen, dass die sich im Wasser befindenden Stoffe tatsächlich einen natürlichen Ursprung haben.

Bereits am Montag (28.10.) hatte sich eine Anwohnerin über die Zustände an den Stränden von Portixol und Molinar nahe Palma de Mallorca beschwert. Daraufhin hat die Stadtwerke Emaya die Zone gereinigt. /sw