Allerheiligen auf Mallorca 2019 - Traditionen, Service, Freizeit-Infos

In den Tagen um Allerheiligen (1.11.) erwartet die Stadt Palma bis zu 30.000 Besucher, die auf dem städtischen Friedhof Sant Valentí Blumen niederlegen.

Während Allerheiligen (Día de Todos los Santos) nur in ­Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gesetzlicher Feiertag ist, wird am 1. November spanienweit nicht gearbeitet und stattdessen der Toten gedacht.

Auch auf Mallorca gehören Friedhofsbesuche mit vielen Blumen, die Besucher etwa an den Ständen auf den Ramblas in Palma kaufen können, zur Tradition. Die Stadt rechnet um Allerheiligen mit 30.000 Friedhofsbesuchern und wird daher zwischen Donnerstag (31.10.) und Samstag (2.11.) Sonderbusse einsetzen. Sie fahren von der Porta Sant Antoni im 20-Minuten-Takt zu Palmas Stadtfriedhof Sant Valentí (Öffnungszeiten: 7.30–20.20 Uhr).

Panellets und Rosarios

Zu den Festtagen schmücken auch panellets, kleine süßen Brötchen auf Marzipanbasis, und rosaris, eine Imitation des Rosenkranzes mit Süßigkeiten, die ­Auslagen der Inselbäcker. Die Tradition, einem lieben Menschen einen rosario zu schenken, wird auf der Insel auch nach Jahrhunderten noch gelebt. Oft bekommen Kinder das Gebäck von ihren Paten oder ihren Großeltern.

Für die Kleinen

Auch die „Nacht der Seelen" (Nit de les Ànimes), eine Art mallorquinisches Halloween-Fest, wird in diesem Jahr wiederbelebt. Im Parc de Sa Riera gibt es am Samstag (2.11.) Kinderspiele, Trommler, Feuerläufe (correfocs) und Friedhofsführungen.

Der verstorbenen deutschen Residenten gedenken

Die deutschsprachige katholische und evangelische Gemeinde und das Konsulat laden am Freitag (1.11.) zur Gedenkfeier für die auf den Balearen verstorbenen Deutschen in die Kirche Santa Cruz in Palma de Mallorca ein.

Halloween

