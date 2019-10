Mallorca bleibt noch der 20-Grad-Marke treu

Während die Menschen in Deutschland bei Temperaturen um die 10 Grad schon langsam bibbern, bleibt es auf Mallorca noch angenehm warm. Zu Temperaturen um die 20-Grad-Marke gesellt sich ein Mix aus Sonne und Wolken.

Am Donnerstag (31.10.) kann es in den Mittagsstunden leichte Regenschauer geben. Zum Abend hin kommt hin und wieder die Sonne heraus, die Halloweennacht bleibt trocken.

Das Kostüm sollte nicht zu luftig gewählt werden. Bei Temperaturen um die 14 Grad in Palma de Mallorca kann es nachts auf dem Weg zur Party sonst kühl werden.

Allerheiligen startet mit grauen Wolken. Regen und Gewitter kann es am Morgen geben. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab, Regen gibt es dann nicht mehr. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 Grad.

Das Wochenende wird wechselhaft. Am Samstag bleibt es beim Sonne-Wolken-Mix wohl noch trocken. In der ersten Tageshälfte am Sonntag drohen Schauer und Gewitter, am Nachmittag wird es besser. Die Temperaturen bleiben konstant. /rp