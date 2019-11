Festnahme nach brutalem Streit auf dem Paseo Marítimo

Blutiger Streit Freitagnacht (1.11.) in der Partygegend des Paseo Marítimo in Palma de Mallorca. Zwei Jugendliche gerieten im Außenbereich einer Bar in Streit. Die Situation eskalierte derart, dass ein Angreifer einem 20-jährigen Spanier eine abgebrochene Flasche in den Hals rammte. Der Angreifer flüchtete, während der Verletzte viel Blut verlor und in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht wurde. Dort musste die Wunde mit zehn Stichen genäht werden.

Die Polizei ließ sich von Zeugen den Täter beschreiben und machte sich auf die Suche. In einer anderen Bar der Gegend nahm sie einen Verdächtigen fest.