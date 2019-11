Warnstufe Gelb wegen heftiger Windböen auf Mallorca

Hohe Wellen am Camp de Mar.

Das balearische Wetterinstitut Aemet warnt am Sonntag und Montag vor stürmischen Böen auf Mallorca, die Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 110 Km/h erreichen können. Der Wind weht aus westlicher Richtung und nimmt im Laufe des Tages ab. An den Küsten wird an beide Tagen vor hohen Wellen gewarnt, die im Unglücksfall auch Menschen ins Meer reißen können. Die Warnung gilt für alle Balearen-Inseln.

Sonntag ist es trotz des starken Windes vorwiegend sonnig und warm. In Palma werden 23 Grad Celsius erreicht, nachts 19 Grad. In Felanitx wird es ebenfalls 23 Grad warm. In Lluc liegen die Werte um die 20 Grad, nachts kühlt es auf 18 Grad ab.

Das Wetter am Montag ist ähnlich, die Winde nehmen ab, am Himmel werden einige Wolken erwartet.