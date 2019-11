22-Jähriger bei Verkehrsunfall auf Schnellstraße Manacor schwer verletzt

Ein 22-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Schnellstraße nach Manacor schwer verletzt worden.

Zu dem Unglück kam es am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr in der Nähe des Kreisverkehrs am Restaurant Es Cruce. Der Unfallhergang ist unklar, ersten Informationen zufolge prallte der junge Mann mit seinem Fahrzeug gegen einen Pkw, der in derselben Richtung unterwegs war.

Der Fahrer wurde in kritischem Zustand ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca gebracht. /ff