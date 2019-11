Frau von Palme erschlagen: Stadt Palma inspiziert Bäume

Nachdem eine 41-Jährige durch eine in Folge starker Windböen umgestürzte Palme erschlagen worden ist, hat die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca angekündigt, den Zustand aller Bäume im Bereich des Parc de la Mar zu untersuchen. Der Bereich Dalt Murada unterhalb der Kathedrale, wo es zu dem Unglück kam, wurde weiträumig abgesperrt. Die Stadt bedauerte den Vorfall in einer Mitteilung zutiefst.

Die für Infrastruktur zuständige Stadträtin Angélica Pastor verschaffte sich einen Eindruck vor Ort und erklärte, dass der Zustand der Palmen in Dalt de Murada erst vor kurzem überprüft worden seien. Es sei kein Krankheitsbefall festgestellt worden, der ein Sicherheitsproblem darstelle, so Pastor gegenüber mallorquinischen Medien.

Seit Jahresbeginn haben Windböen auf Mallorca fünf Palmen umgerissen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Zuletzt stürzte am Montag vor einer Woche in einem Innenhof in Arenal an der Playa de Palma um. Dabei kam es zu Sachschaden, es wurde aber niemand verletzt. Weitere Palmen fielen beim Unwetter im April, eine am Paseo Sagrera in der Innenstadt, eine weitere auf dem Paseo Marítimo. Im Januar war eine Palme vor dem Regierungssitz Consolat de Mar umgestürzt.

Wegen der starken Windböen mussten die Notfalldienste auf den Balearen am Sonntag insgesamt zu 126 Einsätzen ausrücken. Die Böen erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 114 Kilometern pro Stunde. Die Einsatzkräfte mussten abgerissene Äste von der Fahrbahn räumen und vom Wind eingedrückte Fensterscheiben sichern. An der Küste wurden rund vier Meter hohe Wellen registriert - die Warnstufe Gelb wegen aufgewühlter See gilt noch bis Dienstagmorgen. In Santa Ponça kam es zu einem Sandsturm. /ff

