Iberia kauft Air Europa für eine Milliarde Euro

IAG, die Muttergesellschaft von Iberia und British Airways, erwirbt die auf Mallorca angesiedelte Airline Air Europa für 1 Milliarde Euro. Der Deal werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen, kündigte die Holding am Montag (4.11.) an. Noch müssen die Wettbewerbsbehörden dem Zusammenschluss der beiden großen spanischen Flugunternehmen zustimmen.

Mit dem Deal soll Madrid als Drehkreuz gegenüber den anderen großen Hubs in Europa gestärkt werden, heißt es: Frankfurt, London-Heathrow, Paris und Amsterdam. Zudem ist geplant, die Position im Flugverkehr mit Südamerika zu stärken sowie durch Synergien Kosten zu sparen. Air Europa werde als Marke weiterbestehen, heißt es.

Air Europa gehört bislang zu Globalia, einem inzwischen viele touristische Geschäftsfelder umfassenden Konzern und Lebenswerk des Selfmade-Unternehmers Juan José Hidalgo. Der Firmensitz ist in der Gemeinde Llucmajor. Die Airline rangiert auf Platz eins der umsatzstärksten Unternehmen auf den Balearen, unterhält hier neben dem Kontrollzentrum auch einen eigenen Hangar zur Wartung der Flotte. Mit mehr als 3.000 Angestellten ist Air Europa darüber hinaus einer der wichtigsten Arbeitgeber der Insel. Deutsche Mallorca-Residenten kommen mit der Airline eher wenig in Kontakt: Ziele in Deutschland werden nur indirekt über das Drehkreuz Madrid angeflogen. /ff

Archiv: Zu Besuch im Kontrollzentrum von Air Europa