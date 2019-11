Nach dem Sturm vom Sonntag bleibt es windig auf Mallorca

Sturm in Santa Ponça.

Der Sturm auf Mallorca, der bei Windböen von bis zu 114 Stundenkilometern am Sonntag (3.11.) ein Menschenleben gekostet hat, ebbt allmählich ab. Ganz so heftig fällt der Wind in der neuen Woche nicht mehr aus, aber es bleibt trotzdem weiter stürmisch.

Der spanische Wetterdienst hat für den ganzen Montag (4.11.) an den mallorquinischen Küsten (Ausnahme Norden) die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs ausgerufen. Bei einem Sonne-Wolken-Mix weht der Wind teils kräftig aus westlicher Richtung.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 Grad. Nachts kühlt es auf 13 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Warnstufe Gelb läuft bis Dienstagmorgen. Es wird bewölkt, am Vormittag kann es regnen. An den Temperaturen ändert sich im Vergleich zum Vortag nichts.

Ab Mittwoch lässt der Wind langsam nach. Dennoch bleibt es wechselhaft und es kann zu Schauern und Gewitter kommen. /rp