Regenwolken und erster Schnee im Anmarsch auf Mallorca

Mit der stabilen Wetterlage ist es vorbei. Am Samstag war das Wetter auf Mallorca noch sommerlich. Danach folgte am Sonntag ein Sturm, bei dem eine Frau von einer umstürzenden Palme erschlagen wurde. Jetzt könnte schon der erste Schnee auf der Insel fallen - zumindest in den Höhenlagen der Tramuntana.

Am Mittwoch (6.11.) wird es überwiegend bewölkt. Besonders im Nordosten kann es zu Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad. Nachts wird es kalt: 7 Grad in Palma de Mallorca, 9 Grad in Sa Pobla und 11 Grad in Felanitx.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Donnerstag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. Die Tagestemperaturen steigen leicht im Vergleich zum Vortag, nachts kühlt es stärker ab. Ab dem Nachmittag startet eine regnerische Periode, die sich über das Wochenende bis in die nächste Woche zieht.

Gepaart mit den sinkenden Temperaturen ist am Freitag Schnee möglich. Der spanische Wetterdienst setzt die Schneefallgrenze für Freitagvormittag auf 1.100 Meter. Dazu gibt es einen böigen Wind. /rp