Sturm auf Mallorca beschädigt auch Chiringuitos am Es-Trenc-Strand

Der Sturm am Sonntag (2.11.) hat auch den Strand von Es Trenc an der Südküste von Mallorca in Mitleidenschaft gezogen. Teile einer Strandbar im Bereich von sa Ràpita wurden von den Wellen mitgerissen. Auch der Hochsitz der Rettungsschwimmer wurde zerstört.

Besucher stellten außerdem einen starken Dieselgeruch fest. Offenbar wurde auch ein Tank ins Meer getrieben.

Anwohner kritisieren, dass das Dünengebiet durch das Auf- und Abbauen der Chiringuitos Schaden nehme. Hintergrund ist die Vorschrift der Küstenbehörde, dass die Strandbuden in der Wintersaison wieder abgebaut werden müssen. Die Anwohner drängen auf eine umweltfreundlichere Lösung. /rf