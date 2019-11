Keine Presslufthämmer in Andratx im Hochsommer

Lautstarke Bauarbeiten sind künftig im Hochsommer in Andratx tabu.

In der Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca bleiben im Hochsommer die Presslufthämmer still: Der Oberste Gerichtshof der Balearen hat ein früheres anderslautendes Urteil revidiert und der Gemeindeverwaltung Recht gegeben, die bereits 2014 verboten hatte, dass im Juli und August laute Baumaschinen, wie etwa Betonmischmaschinen, Presslufthämmer oder sonstige Bohrmaschinen eingesetzt werden. Grund für das Verbot ist der Lärm, den diese Geräte produzieren. Das bedeute aber nicht, dass sämtliche Bauarbeiten in der Hochsaison verboten seien.

Das Gericht kam nun zu dem Schluss, dass ein Verbot rechtens ist, weil es unter anderem den nationalen und europäischen Lärmschutzverordnungen sowie dem Lärmschutzgesetz der Balearen gerecht wird. Die Europäische Union gestatte ihren Mitgliedsländern, die Verwendung lauter Baumaschinen zum Schutz der Bevölkerung zu verbieten. /jk