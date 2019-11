Polizei schnappt Tankstellenräuber auf Mallorca

Die Polizei auf Mallorca hat einen Mann festgenommen, dem mehrere Überfälle im Inselosten zugeschrieben werden. Das hat die Behörde in einer Pressemitteilung am Mittwoch (6.11.) bekannt gegeben.

Die Beamten waren dem Mann mehrere Monate auf der Spur. Im Juli hatte er eine Tankstelle in Cala Millor überfallen. Mit einem großen Küchenmesser zwang er den Angestellten, das Geld aus der Kasse herauszugeben.

Später überfiel er die selbeTankstelle erneut und zudem eine in Manacor. Der Festgenommene ist zudem laut den Angaben in einen Friseursalon in Canyamel und in einen Chinaladen in Manacor eingebrochen. /rp