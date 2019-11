Warnstufe Gelb: Starkregen, Gewitter und Hagel auf Mallorca erwartet

Eine regnerische Periode bricht auf Mallorca an, die sich über das Wochenende bis in die neue Woche zieht. Für den Donnerstag warnt der spanische Wetterdienst Aemet sogar vor Starkregen.

Am Morgen geht es noch mit wenigen Wolken schön los. Die Temperaturen steigen bis auf 23 Grad. Doch im Tagesverlauf zieht der Himmel zu, und ab dem Nachmittag kann es regnen. Der Niederschlag kann ortsweise von Gewitter begleitet werden und heftig ausfallen. Daher hat Aemet zwischen 15 Uhr und Mitternacht die Warnstufe Gelb für die ganze Insel ausgegeben. Bis zu 20 Millimeter Niederschlag können pro Stunde fallen.

In der Nacht sinken die Temperaturen im Flachland auf bis zu 9 Grad ab, in den Bergen auf bis zu 5 Grad.

Mittlerweile hat Aemet die Warnstufe auf den Freitag ausgeweitet. Bis 6 Uhr wird auf der ganzen Insel vor Starkregen gewarnt. Von 15 Uhr bis Mitternacht vor Sturmböen, die Geschwindigkeiten von 80 km/h erreichen können. Zudem gilt Warnstufe Gelb an der Küste wegen hohen Wellengangs.

Auch die restliche Prognose klingt wenig rosig. Tagsüber bleibt es grau. Es kann ortsweise zu Hagel und Gewitter kommen, die erneut heftig sein können. Es wird spürbar kälter. In Palma liegt die Höchsttemperatur bei 18 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.200 Metern am Freitag, weshalb auch der erste Schnee möglich ist. Dabei soll es am Abend aber kurz besser werden und der Himmel aufklaren.

Für das Wochenende sollten Sie sich mit Büchern, Spielen und Filmen eindecken. Denn das Wetter bleibt ähnlich mies. /rp